حماس: نؤكد على دعمنا الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة بالتصدي لإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية بشكل مستمر.



وأكدت الحركة في بيان مقتضب، دعمها الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها؛ مشيرة إلى أن المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة.