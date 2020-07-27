شاهد: أضرار في منازل اللبنانيين بعد القصف الإسرائيلي في الجنوب
رام الله - دنيا الوطن
أدى القصف الإسرائيلي، على جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، إلى وقوع أضرار عديدة في المنطقة المستهدفة ومن بينها منازل لبنانية.
ولم يسفر القصف الإسرائيلي عن وقوع إصابات في صفوف اللبنانيين، ولكنه أدى لخسائر مالية كبيرة في منازل اللبنانيين.
أدى القصف الإسرائيلي، على جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، إلى وقوع أضرار عديدة في المنطقة المستهدفة ومن بينها منازل لبنانية.
ولم يسفر القصف الإسرائيلي عن وقوع إصابات في صفوف اللبنانيين، ولكنه أدى لخسائر مالية كبيرة في منازل اللبنانيين.
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