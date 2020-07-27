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الهيئة المستقلة: انتهاء أزمة وزارة التنمية بغزة بعد لقاء حمد والمدهون

الهيئة المستقلة: انتهاء أزمة وزارة التنمية بغزة بعد لقاء حمد والمدهون
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إنه اجتمع اليوم غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ولؤي المدهون مفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية، من أجل تنظيم آليات عمل الوزارة، وتجاوز أية خلافات، لضمان استمرار عمل برامج المساعدات الاجتماعية في قطاع غزة، وبما لا يضر بالفئات المهمشة والفقيرة المستفيدة من تلك البرامج.

 وقالت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه تم توقيع الاتفاق اليوم الإثنين الموافق 27/7/2020 بحضور المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ عصام يونس، ونائب المدير العام لقطاع غزة المحامي جميل سرحان، الذي تم بالتوافق بين الطرفين على أساس الشراكة والتعاون بما يعزز المصلحة العامة وبما يخدم الشرائح الضعيفة والمهمشة في القطاع.

 وعبرت الهيئة عن تقديرها لروح المسؤولية العالية التي أبداها كل من الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، والدكتور غازي حمد، والأستاذ لؤي المدهون، والحرص المشترك على عدم الإضرار بمصالح المواطنين في قطاع غزة، والسعي للوصول إلى تفاهم ينأى بهذه الفئات وحقها بالحصول على الخدمات الاجتماعية عن أي خلاف سياسي، صوناً لحقهم في العيش الكريم.

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