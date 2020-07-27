رئيس الوزراء اللبناني يقطع اجتماعاته لمتابعة الوضع المتوتر في جنوب لبنان

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام لبنانية، عصر اليوم الإثنين: إن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قطع اجتماعاته لمتابعة الوضع المتوتر في جنوب لبنان.



وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، أن دياب أجرى اتصالاته لمتابعة التطورات الميدانية الجارية على الحدود اللبنانية، والتي أحدثها الجيش الإسرائيلي بعد استهدافه أراضي في الجنوب.



ولا تزال الطائرات الإسرائيلية تُحلق في الأجواء اللبنانية وتقوم بغارات وهمية، فيما يسود الهدوء الحذر في المنطقة الحدودية، بعد أن قصف جيش الاحتلال الأراضي اللبنانية.