"المعاهد الأزهرية" تستقبل وفداً من "ديوان الموظفين العام"

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، معالي الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة غزة، وفداً من ديوان الموظفين العام.



وضم الوفد السادة: الأستاذ عماد الشوربجي مدير عام مكتب رئيس ديوان الموظفين العام، والأستاذ معين عبد السلام مدير عام التعينات، والأستاذ سهيل النبي مدير عام شؤون الموظفين.



وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك، وربط جسور الثقة بين المعاهد الأزهرية في فلسطين وديوان الموظفين العام.



ورحب الأستاذ الدكتور النجار بالوفد الزائر، وشكره على زيارته الكريمة, ونقل تحياته للدكتور موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام.



وشرح الوزير النجار للوفد بشكل موسع أوضاع المعاهد الأزهرية، والصعوبات التي تواجه عملها، وخاصة قضية المعلمين.



وشدد الدكتور النجار على ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الديوان والمعاهد الأزهرية, بما يضمن تقديم خدمات أفضل لموظفيها, مثمناً في الوقت ذاته جهود الديوان في خدمة الموظفين وحل مشاكلهم، بشكل عام، وموظفي المعاهدالأزهرية بشكل خاص.



وأبدى الوفد استعداد ديوان الموظفين التام للتعاون مع المعاهد الأزهرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، لمساعدتها في تحقيق رسالتها السامية.