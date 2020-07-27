إغلاق محلين وتحرير ثلاث غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الاثنين، محلين مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 24 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 538 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف 11 طنا من السلع المنتهية الصلاحية، وإخطار 6مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.





رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنوبينت الوزارة في تقريرها الميداني، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 3 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.