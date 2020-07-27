المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق على إنشاء أول سوق عربية مشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في دورته الاستثنائية التي عقدت اليوم الاثنين، الموافقة الفنية على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق.



وتم الاتفاق خلال الدورة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزراء الطاقة العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية بين الجهات الوطنية والمصادقة عليها في كل دولة على حدة، تمهيدا للعرض على اللجان الوزارية المختصة الأخرى، للمضي لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.



وناقش الحضور الاتفاقيتين في ضوء قرارات جامعة الدول العربية، بما يشمل الحوكمة والربط والتعرفة والكود وتم تشكيل لجان بهذا الخصوص.



كما عرض خلال الدورة، الجدول الزمني لإنهاء اتفاقية السوق العربية المشتركة التي ستحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية، وتزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء، والوصول لسوق تجارة لها، حيث ستؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والسياسية كتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة التشغيل في الدول العربية، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الطاقة المتجددة، وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي.



وأكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ضرورة تمويل مشاريع الطاقة في فلسطين، وتعزيز الربط مع الأردن ومصر، لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن اتفاقية السوق المشتركة ستنعكس إيجابيا على قطاع الطاقة في فلسطين.