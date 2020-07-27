نتنياهو وغانتس يجتمعان لبحث سبل الرد على حزب الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم يعقد في هذه اللحظات اجتماع أمني مصغر في وزارة الجيش الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس وزير الجيش، لبحث سبل الرد على حزب الله، الذي قصف بالكورنيت أهداف إسرائيلية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي وعبر الناطق باسمه، أنه أحبط هجومًا في منطقة جبل روس، مبينًا أنه تم احداث احباط عملية خططت لها خلية من حزب الله اللبناني، مكونة من أربعة مسلحين.



وأضاف: "المجموعة تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة إسرائيلية، وتم فتح النيران نحوهم وإحباط مخططتهم"، نافيًا وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.