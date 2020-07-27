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شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني ينعى شاعرالثورة هارون هاشم رشيد

المجلس الوطني الفلسطيني ينعى شاعرالثورة هارون هاشم رشيد
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، المناضل الوطني الكبير، شاعر العودة والثورة هارون هاشم رشيد الذي وافته المنية في مدينة "ميساساجا" الكندية، بعد مسيرة حافلة بالنضال لأجل فلسطين.

وقال الزعنون في بيان اليوم الاثنين، "لقد خسرت فلسطين علماً من أعلامها البارزين والمبدعين، تاركا خلفه إرثا ثقافياً وطنياً غنياً في حقول الشعر والكتابة والصحافة والتأليف، تغنى فيه بالشهداء الأبرار والمعتقلين الابطال، وجسدت أشعاره الوطنية مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين عاصر نكبتهم، وفي المقابل فقد تمسك بأمل عودتهم الى ارضهم وارض ابائهم واجدادهم".

وأشاد بالتاريخ النضالي للراحل منذ عمله بقطاع التعليم في مسقط رأسه غزة، ورئاسته مكتب إذاعة "صوت العرب" هناك، ثم مشرفا على إعلام منظمة التحرير في القطاع خلال 1965 -1967، ثم رئيسا لمكتب المنظمة في القاهرة، ومندوبا لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية

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