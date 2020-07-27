شاهد: خوف مراسل (القناة 13) الإسرائيلية لحظة إطلاق نار قربه خلال اشتباكات لبنان

رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو يرصد لحظة إطلاق نـار قريبه من مراسل القناة 13 الإسرائيلية "أور هيلر" أثناء تغطيته في منطقة الحدث الأمني قرب الحدود مع لبنان.وأعلن (حزب الله) اللبناني، منذ قليل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مرتفعات كفرشوبا والأطراف الغربية للبلدة ومزرعة شانوح جنوبي البلدة، ردًا على اطلاق نار على الجيش الإسرائيلي.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع حدث أمني في منطقة جبل هاردوف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الشمال، وأن التفاصيل قيد التحقيق.