إصابة عامل أثناء مطاردته من قبل الاحتلال غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من قرية عانين غرب جنين بكسور ورضوض، أثناء مطاردته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال توجهه لعمله داخل أراضي العام 48، عبر فتحة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية.



وذكر عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في جنين رياض كميل، اليوم الأثنين، أنه جرى نقل العامل حمدان، إلى المستشفى لتلقي العلاج.