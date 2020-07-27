هيئة الأسرى: تمديد توقيف العميد جهاد الفقيه ونائب أمين سر حركة فتح سامي أبو

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم الإثنين خلال جلستها، تمديد توقيف كل من مدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو غالية لمدة 9 أيام، وذلك بذريعة استكمال التحقيق.



وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت العميد الفقيه بتاريخ 19 تموز الجاري، أثناء عودته إلى منزله بعد تفتيش مركبته.



أما عن المعتقل أبو غالية فقد جرى اعتقاله بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال منزله في بلدة العيزرية وتفتيشه.