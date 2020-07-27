منطقة شينجيانغ تسجل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت لجنة الصحة المحلية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين اليوم الاثنين، أن المنطقة سجلت 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) محلية العدوى يوم الأحد. وذكرت اللجنة أن الإصابات الـ41 المؤكدة كانت جميعها في مدينة أورومتشي حاضرة المنطقة.



وسجلت المنطقة أيضا 38 حالة جديدة بدون أعراض يوم الأحد.



وحتى يوم الأحد، كانت في منطقة شينجيانغ 178 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و170 حالة بدون أعراض، ولا يزال 8795 شخصا تحت الملاحظة الطبية.