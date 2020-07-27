أول تعليق من نتنياهو على التصعيد بالحدود الشمالية مع لبنان

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التصعيد المفاجئ على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.





وقال نتنياهو، في تغريدة له عبر "تويتر": "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، وعندما أقول نحن، أعني أنا شخصيا ووزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع - كلنا معا"، وفق تعبيره.





وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وردت تقارير عن حدث أمني في منظقة "جبل روس" على الحدود مع لبنان، مضيفاً: أن "التفاصيل قيد الفحص".



وقال الإعلام الإسرائيلي: تم إبلاغ نتنياهو فوراً خلال جلسة لحزب (ليكود) أن إطلاق نار وقع على الحدود مع لبنان، كما نقلت قناة (الميادين).



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد غادر وزير الجيش، بيني غانتس القاعة خلال اجتماع مع حزبه، وتحدث عبر خط الطوارئ، بسبب "حادث أمني غير عادي في الشمال".

رام الله - دنيا الوطن