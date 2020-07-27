سلطة المياه تُطلق خطة لتنظيم العمل بتوزيع ونقل المياه بالصهاريج

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت سلطة المياه، اليوم، خطة تنظيم توزيع المياه بالصهاريج خلال فترة الطوارئ، التي أعلن عنها نتيجة جائحة (كوفيد- 19)، وفصل الصيف، ضمن الإجراءات التي تكفل سلامة المياه المنقولة من الناحية الصحية، ابتداءً من نقاط التعبئة المعتمدة من قبل سلطة المياه والهيئات المحلية، حتى وصولها إلى المستفيدين، بالإضافة إلى الإجراءات الناظمة لعمل تلك الصهاريج.



وتهدف الخطة، التي أعلنت عنها سلطة المياه إلى التأكد من سلامة ومطابقة الصهاريج المستخدمة في عمليات نقل المياه الصالحة للشرب للشروط الصحيه، وضمان وصول مياه صحية وآمنة للمواطنين، من خلال العمل على تحديد نطاق اماكن عمل الصهاريج وتعبئة المياه من نقاط التعبئة الآمنة وتفريغها في مناطق التوزيع المعتمدة من قبل سلطة المياه بموجب تصريح النقل.



كما هدفت إلى توعية مالكي الصهاريج و سائقي الصهاريج بمخاطر تلوث صهريج نقل مياه الشرب، إلى جانب العمل على توعية المواطنين للاهتمام بالإجراءات المتبعة، وكذلك إلزام مقدمي خدمات المياه على تطبيق إجراءات مراقبة على جودة المياه من خلال الفحوصات الدورية والعشوائيه ، والعمل على تنظيم وضبط تزويد المياه بالصهاريج للتجمعات التي لديها شبكات داخلية ويوجد لديها مشاكل فنية و صعوبة في توزيع المياه على الأحياء المرتفعة الواقعة ضمن امتيازها.



كما حرصت سلطة المياه، من خلال العمل بهذه الخطة على التقليل من أزمة نقص مياه الشرب في فصل الصيف في المناطق والتجمعات البدوية والمهمشة والتجمعات غير المخدومة بشبكات المياه، والحد من ازمة المياه لبعض المرافق الاقتصادية كالمصانع، المزارع، الفنادق، وغيرها، لتوزيع المياه بعدالة للتجمعات السكانية وفق الموازنة المائية.



ولتنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها وضعت سلطة المياه جملة من الآليات التي تساهم في الحصول على مياه آمنة اشتملت على توفير المعقمات اللازمة لتعقيم الصهاريج من قبل سلطة المياه ووزارة الصحة واماكن التعقيم التي يمكن لمالكي أو سائقي

الصهاريج الاستعانة بها في حال حدوث تلوث للصهريج.



إلى جانب التأكد من تطبيق هذه الخطة على جميع مقدمي خدمات المياه في كافة محافظات الضفة الغربيه، والتي تعنى بتزويد المياه من مصادرها المختلفة مع تركيز اكبر على التجمعات غير المخدومة بشبكات مياه والتجمعات البدوية والمهمشة في محافظات الخليل، بيت لحم، جنين.



ومن الجدير ذكره، أن سلطة المياه ومن خلال فرق العمل الميدانية التي شكلتها ستباشر العمل على تسجيل وفحص الصهاريج ابتداء من التاسع من شهر آب من خلال نقاط فحص الصهاريج التي تم تحديدها في المحافظات المختلفة والصاق الملصقات الخاصة والتي تحمل الرقم المتسلسل للصهريج مع صورة الصهريج، واسم المحافظة، وشعار قطرة المياه على الصهاريج من الجانبين بعد اعتماد الرقم من فريق الفحص، وكذلك التأكد من أن الملصق يحمل نفس الرقم التسلسلي الموجود في شهادة الفحص والمعاينة.