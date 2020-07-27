لا إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية





وجددت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تأكيدها على أن حالات الإصابة النشطة 5 حالات، تتلقى العلاج في مراكز الحجر.





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رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 61 عينة جديدة بالقطاع، دون تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).