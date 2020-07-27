لا إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 61 عينة جديدة بالقطاع، دون تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).
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أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 61 عينة جديدة بالقطاع، دون تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).
وجددت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تأكيدها على أن حالات الإصابة النشطة 5 حالات، تتلقى العلاج في مراكز الحجر.
للاطلاع على التقرير
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