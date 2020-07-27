"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، جائحة فيروس (كورونا) المستجد، بأنها "أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها".



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف: إن العالم لن يستطيع التغلب على الجائحة إلا بالحرص على اتباع الإجراءات الصحية من وضع الكمامات إلى الابتعاد عن الزحام.



وتابع: "أينما طُبقت هذه المعايير، تتراجع حالات الإصابة في حين ترتفع في الأماكن التي لا تُطبق فيها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





وأشاد مدير عام الصحة العالمية، بكندا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية؛ لتمكنها من السيطرة على التفشي.





وأدى فيروس (كورونا) المستجد الذي تم اكتشاف أول حالة به في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى إصابة أكثر من 16 مليون شخص على مستوى العالم، ووفاة أكثر من 600 ألف آخرين.

رام الله - دنيا الوطن