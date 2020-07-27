مصلحة السجون تتحدث عن تعافي الأسير أبو وعر المصاب بالسرطان من (كورونا)



وتابع: "نبلغكم أيضًا بأن كافة الفحوصات التي تم إجراؤها في سجن (جلبوع) جراء تأكيد إصابة الأسير قد عادت وهي الأخرى سلبية"، كما وعادت نتيجة كافة الفحوصات التي أجريت في سجن (تسلمون) بعد تأكيد إصابة الأسير في 23 من الشهر الحالي، وهي سلبية.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أفادت في 12 من تموز/يوليو الجاري، بإصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاماً) من بلدة قباطية في جنين، بفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن تعافي الأسير كمال أبو وعر، المصاب بمرض السرطان، من فيروس (كورونا).وقال مكتب المتحدث باسم (مصلحة السجون) إنه تحديثاً للبيان الذي صدر في 11 من تموز/يوليو بخصوص أسير يقضي فترة محكوميته في سجن (جلبوع)، وهو مصاب بمرض مزمن وكان قد تم تأكيد إصابته بفيروس (كورونا) قبل خضوعه لإجراء طبي، تم أخذ فحصين إضافيين من الأسير واللذين كانت نتيجتهما سلبية، مما أكد اليوم الاثنين أنه لم يعد مصابًا بفيروس (كورونا).