أُفرج عنه أمس.. الأسير المحرر محمد حزين مصاب بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة الصحة، أن الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، والذي أفرج عنه أمس الأحد من سجون الاحتلال، وخضع لفحص (كورونا)، أن نتيجته إيجابية، أي إنه حامل للفيروس.



وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها فور تأكيد وزارة الصحة، إصابة الأسير حزين بالفيروس، تواصلت مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وتم إبلاغهم بالتفاصيل.



وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري للوقوف عند مسؤولياتها، من خلال التوجه فوراً إلى سجن (النقب)، وحصر دائرة المخالطين، واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة لإنقاذ الأسرى، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة.



وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، كونها حتى هذه اللحظة، لم تتعامل بجدية لحمايتهم من وصول فيروس (كورونا) إلى أقسامهم وغرفهم التي يحتجزون فيها، كما أنها مستمرة في سياسة الاقتحامات ونقل الأسرى بين السجون، وإلى المحاكم وزنازين العزل، وإخراج أسرى للتحقيق والاستجواب من قبل المخابرات، وإعادتهم في نفس اليوم لذات الأقسام والغرف، دون إجراء أي فحوصات.



وفي ذات السياق، ووفقا لمعلومات خاصة، وصلت من داخل سجن (ريمون)، فإن إدارة السجن، قامت ظهر اليوم بإغلاقه بعد ظهور نتيجة أحد السجانين بإصابته بالفيروس.