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شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الالتزام بعقد مهرجان غزة قبل العيد واجب وطني

الديمقراطية: الالتزام بعقد مهرجان غزة قبل العيد واجب وطني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية، لتنظيم مهرجان غزة في مواجهة مشروع "الضم" وتطبيقاته، وفي رفض للحصار الجائر على القطاع.

وقالت الجبهة: إن أهمية انعقاد المهرجان قبل عيد الأضحى المبارك، من شأنه أن يرسل إلى الرأي العام، رسالة قوية حول جدية الطرفين، (فتح) و(حماس)، في التقدم إلى الأمام على طريق تطبيق التفاهمات التي توصل إليها الطرفان، في المؤتمر الصحفي بين جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لـ (فتح)، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).

وأكدت الجبهة، أن إنعقاد المهرجان قبل العيد، بات التزاماً وطنياً، على الجميع إزالة أية عراقيل قد تعيق انعقاده أو تؤدي إلى تأجيله، خاصة وأن الطرفين، (فتح) و(حماس)، كانا قد أعلنا أن مهرجان غزة، سيشكل فاتحة لمهرجانات مماثلة في رام الله وبيروت، تؤكد وحدة شعبنا وقواه السياسية في ميدان المجابهة والتصدي لـ (صفقة ترامب- نتنياهو) ومشروع "الضم" وتطبيقاته.

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