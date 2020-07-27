محافظ طوباس: تسجيل 13 حالة تعافٍ من مصابي (كورونا) بالمحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، اليوم الاثنين، تسجيل 13 حالة تعافٍ من مصابي فيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس من سكان "الفارعة"، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 36 حالة نشطة.