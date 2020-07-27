محافظ طوباس: تسجيل 13 حالة تعافٍ من مصابي (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، اليوم الاثنين، تسجيل 13 حالة تعافٍ من مصابي فيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس من سكان "الفارعة"، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 36 حالة نشطة.
أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، اليوم الاثنين، تسجيل 13 حالة تعافٍ من مصابي فيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس من سكان "الفارعة"، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 36 حالة نشطة.
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