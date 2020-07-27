محافظ قلقيلية: ثماني حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، ثماني حالات تعافٍ في المحافظة، لمواطنين مصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
وقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس انخفض إلى 149 حالة في المحافظة، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي تعافت من مدينة قلقيلية.
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، ثماني حالات تعافٍ في المحافظة، لمواطنين مصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
وقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس انخفض إلى 149 حالة في المحافظة، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي تعافت من مدينة قلقيلية.
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