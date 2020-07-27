محافظ قلقيلية: ثماني حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، ثماني حالات تعافٍ في المحافظة، لمواطنين مصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



وقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس انخفض إلى 149 حالة في المحافظة، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي تعافت من مدينة قلقيلية.