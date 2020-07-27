سلفيت: قوات الاحتلال تجرف مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتجريف مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين في محافظة سلفيت.



وأوضح رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن، أن جرافات الاحتلال، جرفت مساحات جديدة من أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من البلدة، من أجل إنشاء خط للمياه العادمة لصالح مستوطنة (بروخين).