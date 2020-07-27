البطنيجي: النيابة العامة وجهت تهمة القتل لوالد الطفلة الجبالي وزوجته

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن النيابة العامة، وجهت لوالد الطفلة أمال الجبالي وزوجته تهمة القتل، مشيراً إلى أنهما بالسجن حتى اللحظة.



وأضاف البطنيجي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم يتم الإفراج عن الوالد، ووجهت لهما تهمة القتل، وهو وزوجته يقبعان في السجن".



وفيما يتعلق بمقتل الطفلة عايدة البلبيسي، بطلق ناري مجهول المصدر، قال البطنيجي: "ناشدنا الجميع بضرورة منع استخدام الأعيرة النارية، وإطلاقها في الهواء، ولا نعرف حتى اللحظة مصدر الطلق النار، الذي أدى لمقتل الفتاة البريئة".



وتابع: "الشرطة تتابع مصدر إطلاق النار، ونؤكد ضرورة تجريم ومتابعة كل من يطلق النار في الهواء".





خاص دنيا الوطن