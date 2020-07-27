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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعي شاعر القضية الفلسطينية هارون هاشم رشيد

الجهاد الإسلامي تنعي شاعر القضية الفلسطينية هارون هاشم رشيد
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شاعر القضية الفلسطينية والثورة المناضل هارون هاشم رشيد والذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ (93 عاماً) لاجئاً في بلاد الغربة، دون أن يفارقه الحنين للعودة إلى حضن الوطن.

وتقدمت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من عائلة وأسرة الفقيد الكبير، ومن زملائه الشعراء والأدباء والكتّاب بأحر التعازي والمواساة، داعين له بالرحمة والمغفرة الواسعة.

وقالت: عاش ابن مدينة غزة الباسلة الشاعر والكاتب الكبير هارون هاشم رشيد، آلام اللجوء والغربة مسكوناً بالثورة وآمال العودة التي تحملها الأجيال، وقد ظلّت معاناة النكبة تلاحق ذاكرته فأبدع قلمه الفيّاض بمشاعر المقاومة والثورة في توثيق محطات فاصلة في تاريخ الصراع مع "العدو الصهيوني"، وستظل هذه الإبداعات الأدبية والشعرية ملهمةً للأجيال في مسيرة شعبنا نحو الحرية والعودة بإذن الله.

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