الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

الشاعر هارون رشيد

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بنجل الشاعر الفلسطيني الكبير هارون هاشم رشيد، معزيا بوفاة والده.



وعبر الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن تعازيه الحارة بوفاة الراحل الكبير، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأعلن صباح اليوم، عن وفاة رشيد، في مدينة "ميساساجا" الكندية عن عمر ناهز (93 عاماً).