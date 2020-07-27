صحة بيت لحم تتسلم غرفتين لسحب عينات (كورونا) من الأمن الوقائي





وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أنها توفر حماية عالية للأطباء، إضافة إلى أنها ستعمل على زيادة العينات، وسحبها بشكل أدق ومتواصل، مثمناً دور الأمن الوقائي على هذا التبرع.



من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمن الوقائي في بيت لحم، ضرار مرعب، إن هذا التبرع يأتي لاستكمال الدور التكاملي لخدمة أبناء شعبنا، بناءً على تعليمات مدير عام جهاز الأمن الوقائي، اللواء زياد هب الريح، حيث تم العمل على هذه الغرف "كابينات"، التي توفر الحماية لطواقمنا الطبية، في وقت نحن بحاجة لهم.



وأكد مرعب جهوزية الأمن الوقائي لمساندة الطب الوقائي، بما يتطلب خدمة شعبنا في مواجهة فيروس (كورونا)، لنخرج من هذه المحنة بسلام.

رام الله - دنيا الوطنتسلمت مديرية صحة بيت لحم، اليوم الاثنين، غرفتين لسحب العينات الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، تبرع بها جهاز الأمن الوقائي.وقال مدير صحة بيت لحم، شادي اللحام: إن هذه الغرف هي الأولى من نوعها بفلسطين، وسيكون لهذا الأمر، أثر إيجابي في حماية الطواقم الطبية، وتسهيل عملها.