شاهد: أبو نعيم يتحدث عن فتح (معبر رفح) للقادمين والمغادرين بعد عيد الأضحى

تحدث وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، عن إمكانية فتح (معبر رفح البري) بعد عيد الأضحى المبارك للقادمين من الخارج، والعالقين في القطاع.وقال أبو نعيم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "سيكون هناك إجراءات احتياطية خلال عيد الأضحى المبارك، وقد يكون هناك فتح لـ (معبر رفح البري) بعد العيد لاستقبال القادمين، وسفر العالقين".وأضاف أبو نعيم: "هذه الإجراءات لم يعلن عنها بعد بالكيفية والإعداد والتوقيت والأيام، وسيكون هناك إعلان بهذا الشأن، وإجراءتنا مستمرة على الأرض، ونبني محجراً بالمنطقة الوسطى لاستيعاب 500 قادم".وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المحجر الصحي خلال الأيام المقبلة، متابعاً: "الإجراءات على المعابر متواصلة، وقطاع غزة خالٍ من فيروس (كورونا)، ونحن نقوم بإجراءات على الأرض والمناورة الأخيرة لاستيعاب أي حدث في القطاع، ونأمل أن تمر هذه العاصفة، ونمر بها بسلام".وتابع أبو نعيم: "حالة الاسترخاء التي يعيش بها المواطن، تجعل المواطنين لا يشعرون بالخطر، والتزام المواطنين أثبت لدينا مدى وعي المواطن، وهذه الحالة بسبب عدم وجود حالات مصابة بفيروس (كورونا) داخل القطاع، ودائماً عند قدوم أعداد من العائدين، ترتفع لدينا درجة الخطورة لأعلى مستوى".