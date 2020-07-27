شاهد: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير لقذيفة (آر بي جي) عُثر عليها بأشكول





















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنه تم العثور على رأس قذيفة (آر بي جي)، في منطقة زراعية بالمجلس الإقليمي (أشكول).وأضافت، أنه تم استدعاء خبراء الشرطة إلى المكان، حيث قامت طواقم المتفجرات، بعملية تفجير تحت السيطرة للقذيفة.