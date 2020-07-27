شؤون فلسطينية

فلسطين: ثبات نسبة وفيات فيروس (كورونا) وارتفاع ملحوظ بأعداد المتعافين

فلسطين: ثبات نسبة وفيات فيروس (كورونا) وارتفاع ملحوظ بأعداد المتعافين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس (كورونا) إلى 40.8% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 58.6%.

كما أعلنت في تقريرها اليومي، الخاص بتطورات الحالة الوبائية في فلسطين، ثبات نسبة الوفيات، مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و769 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين، بعد إجراء 2045 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7881 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5496، وحالات الوفاة إلى 80 حالة، كان آخرها وفاة مواطن (46 عاماً) من الرام متأثراً بإصابته بالفيروس، وقد كان يعاني من اعتلال في عمل الكلية، ودخل في فشل كلوي، وقد كان يتناول أدوية مثبطة للمناعة.

وأوضحت، أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل، استمرت بالانخفاض على أساس يومي، في حين تستمر نسبة التعافي في المحافظة الخليل بالارتفاع، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 270 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة نابلس 23 حالة، 4 حالات في طولكرم، 134 في محافظة رام الله والبيرة، 29 في ضواحي القدس، 300 في مدينة القدس، 8 في قلقيلية.

وتابعت: أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 180 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ 24 ساعة الماضية 242 إصابة جديدة، محافظة الخليل 25 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 8 إصابات، محافظة طولكرم 4 إصابات، محافظة بيت لحم 4 إصابات، محافظة سلفيت إصابة واحدة، محافظة جنين 13 إصابة، محافظة نابلس 16 إصابة، محافظة أريحا إصابة واحدة، محافظة قلقيلية 18 إصابة، محافظة طوباس إصابة واحدة.

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