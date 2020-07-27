قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية على مدخل قرية "طهر العبد" في جنين

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس قروي "طهر العبد"، بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين، طارق عمارنة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضعت اليوم الاثنين، مكعبات إسمنتية على المدخل الرئيسي للقرية.



وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات من جيش الاحتلال، شرعت بوضع مكعبات إسمنتية على المدخل الرئيسي الشرقي للقرية، تحت الجسر.



وأضاف: أن هناك تخوفاً لدى الأهالي من أن تكون هذه المكعبات تمهيداً لوضعها كحاجز عسكري، ما سيؤدي إلى عرقلة حركة وتنقل المواطنين.