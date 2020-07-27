الاستيلاء على أربعة بركسات لتربية المواشي غرب مدينة بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أربعة بركسات؛ لتربية المواشي في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.



وقال رئيس البلدية، صبحي زيدان: إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة عين فارس غرب البلدة، واستولت على "بركسات" ومستلزمات خاصة بتربية المواشي، تعود ملكيتها للأشقاء إبراهيم ومحمود وموسى حسن شكارنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتتعرض بلدة نحالين بين الفينة والأخرى، لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين، وإخطارات بوقف البناء، وتجريف للأراضي الزراعية.