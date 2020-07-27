قلقيلية: إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم وإغلاق قسم الولادة بمشفى الوكالة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، بالإضافة إلى إغلاق قسم الولادة في مشفى الوكالة.



يأتي ذلك، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لدى عاملين في المكانين، وفق تصريح المحافظ، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وقال رواجبة: استنادًا إلى البروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة، وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص، فقد تم إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، حتى يتسنى لطواقم الدفاع المدني القيام بأعمال التعقيم، وذلك بعد تسجيل إصابة لأحد العاملين في المديرية.



وأضاف: في نفس السياق، تم إغلاق قسم الولادة في مشفى الوكالة؛ ليتسنى للطواقم المختصة، تعقيم القسم، كما تم إغلاق أحد المطاعم لنفس الأسباب.



وأكد المحافظ على ضرورة توخي الدقة في تناقل المعلومات، وعدم تداول أي معلومة غير موثوقة، ومستندة إلى مصدرها الرسمي، وتحت طائلة المسؤولية.



وأعلن محافظ قلقيلية، إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد الرجوع إلى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، ووزارة الصحة، وجهات الاختصاص، يتم إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 27/7/2020 وحتى صباح الأربعاء 29/7/2020م.



يأتي ذلك، بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) في البلدة خلال بضعة أيام ماضية، منها سبع إصابات الليلة الماضية.