شؤون فلسطينية

قلقيلية: إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم وإغلاق قسم الولادة بمشفى الوكالة

قلقيلية: إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم وإغلاق قسم الولادة بمشفى الوكالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، بالإضافة إلى إغلاق قسم الولادة في مشفى الوكالة.

يأتي ذلك، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لدى عاملين في المكانين، وفق تصريح المحافظ، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك). 

وقال رواجبة: استنادًا إلى البروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة، وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص، فقد تم إخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، حتى يتسنى لطواقم الدفاع المدني القيام بأعمال التعقيم، وذلك بعد تسجيل إصابة لأحد العاملين في المديرية.

وأضاف: في نفس السياق، تم إغلاق قسم الولادة في مشفى الوكالة؛ ليتسنى للطواقم المختصة، تعقيم القسم، كما تم إغلاق أحد المطاعم لنفس الأسباب.

وأكد المحافظ على ضرورة توخي الدقة في تناقل المعلومات، وعدم تداول أي معلومة غير موثوقة، ومستندة إلى مصدرها الرسمي، وتحت طائلة المسؤولية.

وأعلن محافظ قلقيلية، إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة.

وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد الرجوع إلى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، ووزارة الصحة، وجهات الاختصاص، يتم إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 27/7/2020 وحتى صباح الأربعاء 29/7/2020م.

يأتي ذلك، بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) في البلدة خلال بضعة أيام ماضية، منها سبع إصابات الليلة الماضية.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (الجهاد) يُوجه دعوة للسلطة بشأن نشطاء الحراك ضد الفساد

قيادي بـ (الجهاد) يُوجه دعوة للسلطة بشأن نشطاء الحراك ضد الفساد

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

صحة بيت لحم تتسلم غرفتين لسحب عينات (كورونا) من الأمن الوقائي

صحة بيت لحم تتسلم غرفتين لسحب عينات (كورونا) من الأمن الوقائي

حسن يوسف: لقاءاتنا مع (فتح) مستمرة لتفعيل الميدان

حسن يوسف: لقاءاتنا مع (فتح) مستمرة لتفعيل الميدان

شاهد: أبو نعيم يتحدث عن فتح (معبر رفح) للقادمين والمغادرين بعد عيد الأضحى

شاهد: أبو نعيم يتحدث عن فتح (معبر رفح) للقادمين والمغادرين بعد عيد الأضحى

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير لقذيفة (آر بي جي) عُثر عليها بأشكول

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير لقذيفة (آر بي جي) عُثر عليها بأشكول

فلسطين: ثبات نسبة وفيات فيروس (كورونا) وارتفاع ملحوظ بأعداد المتعافين

فلسطين: ثبات نسبة وفيات فيروس (كورونا) وارتفاع ملحوظ بأعداد المتعافين

قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية على مدخل قرية &#34;طهر العبد&#34; في جنين

قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية على مدخل قرية "طهر العبد" في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

حسن يوسف: لقاءاتنا مع (فتح) مستمرة لتفعيل الميدان

حسن يوسف: لقاءاتنا مع (فتح) مستمرة لتفعيل الميدان

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير لقذيفة (آر بي جي) عُثر عليها بأشكول

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير لقذيفة (آر بي جي) عُثر عليها بأشكول

قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية على مدخل قرية &#34;طهر العبد&#34; في جنين

قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية على مدخل قرية "طهر العبد" في جنين

الاستيلاء على أربعة بركسات لتربية المواشي غرب مدينة بيت لحم

الاستيلاء على أربعة بركسات لتربية المواشي غرب مدينة بيت لحم

الديمقراطية: الدعم الأمريكي السخي للاحتلال تشجيع على العدوان والقتل والتدمير

الديمقراطية: الدعم الأمريكي السخي للاحتلال تشجيع على العدوان والقتل والتدمير

الحايك يدعو لاحتضان الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية

الحايك يدعو لاحتضان الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية

المفتي العام يدعو إلى وأد الفتن وحقن الدماء

المفتي العام يدعو إلى وأد الفتن وحقن الدماء

منوعات

طليقة تيم حسن توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

طليقة تيم حسن توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

لقاء نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن صلة القرابة بينه وبين علاء ولي الدين

لقاء نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن صلة القرابة بينه وبين علاء ولي الدين

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

عربي

بعد تكليف المشيشي.. (النهضة) التونسية تُطالب بتشكيل حكومة &#34;وحدة وطنية سياسية&#34;

بعد تكليف المشيشي.. (النهضة) التونسية تُطالب بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية"

عضو (كابينت): إسرائيل ليس لديها مصلحة بشن عملية عسكرية ضد لبنان

عضو (كابينت): إسرائيل ليس لديها مصلحة بشن عملية عسكرية ضد لبنان

مرزوق الغانم: أخبار صحة الأمير &#34;مطمئنة جداً&#34;

مرزوق الغانم: أخبار صحة الأمير "مطمئنة جداً"

المغرب: إغلاق مدن كبيرة بعد قفزة كبيرة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب: إغلاق مدن كبيرة بعد قفزة كبيرة بعدد إصابات فيروس (كورونا)