الحايك يدعو لاحتضان الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الجامعات الفلسطينية؛ لمراعاة ظروف سكان غزة الاقتصادية، واحتضان الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية.



وأكد الحايك في تصريح صحفي، أن الاوضاع الاقتصادية المتدهورة بغزة، ألقت بظلالها على الكثير من الأسر الفلسطينية التي نجح أبناؤها في الثانوية العامة لهذا العام، الأمر الذي يحتم على الجامعات والمؤسسات الأهلية والرسمية، أهمية احتضان الطلبة، وإيجاد حل للأعداد الكبيرة من غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية.



وأشار إلى أن تسهيل الوصول للتعليم واجب أساسي ووطني للمواطن الفلسطيني، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي، والظروف الخاصة، التي يعيشها سكان غزة.



وطالب الحايك بضرورة تخصيص منح ومساعدات للأسر الفقيرة والميسورة، لافتاً إلى أن الكثير من أولياء أمور الطلبة لا يمتلكون حتى ثمن مواصلات ذهاب أبنائهم للجامعة، فكيف سيتحملون دفع الرسوم، والتكاليف الدراسية الأخرى.



وثمن الحايك الإجراءات الأهلية والرسمية، التي تهدف لتسهيل الدراسة في الجامعات لجميع الطلبة الفلسطينيين لاسيما للمتفوقين منهم، والذين يُتطلع بأن يقودوا المرحلة المقبلة، والتي تؤسس للدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.