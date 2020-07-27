المفتي العام يدعو إلى وأد الفتن وحقن الدماء





وأضاف: إننا نتابع بألم شديد وحرقة الأحداث المؤسفة التي تزهق فيها أرواح المواطنين لخلافات ونزاعات بسيطة، مؤكداً على حرمة الدماء البريئة، داعياً إلى حقنها وضبط النفس، وعدم الانجرار إلى العصبيات والثأر ووأد الفتن".





وطالب بأن يجعلوا من الحوار بين الإخوة سبيلاً لحل الخلافات التي تنشب بينهم، وتجنب استعمال لغة القوة والسلاح، وناشد سماحته الغيورين على دينهم ومصالح شعبهم من أبناء شعبنا المرابط، أن يتقوا الله في دماء إخوانهم وحرماتهم، وألا يستبيحوها لتباين الآراء والمواقف، والرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول: " كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعِرضُه".

رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، المواطنين إلى ضرورة ضبط النفس والتحلي بالصبر، واللجوء إلى القانون لحل الخلافات، عوضاً عن اللجوء إلى العنف لحلها.