"الديمقراطية" تُدين مقتل دويكات برصاص الأجهزة الأمنية في نابلس





ودعت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه يوم الأحد، إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية، وإنزال أقصى العقوبات بكل المتورطين بالحادث الأليم.





وطالبت الجبهة، بإعادة النظر في بنية ووظيفة الأجهزة الأمنية، وإعادة بنائها على أسس مهنية وعلمية، تمكنها من أداء وظيفتها بشكل سليم، وبما يخدم المجتمع، ويعزز سيادة القانون والنظام العام، ويحمي ويصون حقوق وأرواح الناس.





كما دعت أبناء بلدة بلاطة البلد، وعشيرة دويكات إلى ضبط النفس، والتحلي بالصبر وروح المسؤولية الوطنية، التي عهدناها بكم.





وأضافت: "نعزي أنفسنا ونعزيكم على هذا المصاب الجلل، وهذه الخسارة الكبيرة التي خسرتها الحركة الوطنية بكافة أطيافها السياسية والاجتماعية، برحيل الشهيد المناضل عماد دويكات".

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس، الحادث الأليم، الذي وقع يوم السبت، وراح ضحيته، أمين سر حركة (فتح) في بلاطة البلد، عماد دويكات، على يد أحد أبناء الأجهزة الأمنية.