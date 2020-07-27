محافظ جنين: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة



وتوزعت الإصابات، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك): تسع إصابات في "يعبد"، والإصابات الأربع الأخرى، تتوزع على إصابة واحدة في قرية "زبدة"، بلدة "سيلة الظهر"، بلدة "عرابة"، ومدينة جنين.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.