محافظ جنين: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وتوزعت الإصابات، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك): تسع إصابات في "يعبد"، والإصابات الأربع الأخرى، تتوزع على إصابة واحدة في قرية "زبدة"، بلدة "سيلة الظهر"، بلدة "عرابة"، ومدينة جنين.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وتوزعت الإصابات، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك): تسع إصابات في "يعبد"، والإصابات الأربع الأخرى، تتوزع على إصابة واحدة في قرية "زبدة"، بلدة "سيلة الظهر"، بلدة "عرابة"، ومدينة جنين.
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