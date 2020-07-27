محافظ قلقيلية: إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة





يأتي ذلك، بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) في البلدة خلال بضعة أيام ماضية، منها سبع إصابات الليلة الماضية.





وأضاف: "عليه بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذا القرار ومساندة فريق الطب الوقائي، الذي يعمل في البلدة منذ الليلة الماضية لحصر الخريطة الوبائية، وإجراء الفحوصات اللازمة".



وأعرب رواجبة عن أمله من المواطنين الالتزام بالتعليمات، وإتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة لإكمال عملها.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين: إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد الرجوع إلى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، ووزارة الصحة، وجهات الاختصاص، يتم إغلاق بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة لمدة 48 ساعة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 27/7/2020 وحتى صباح الأربعاء 29/7/2020م.