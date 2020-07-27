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دولي

إسرائيل: 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل: 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الاثنين، 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد إجمالي حاملي الفيروس المؤكدين في إسرائيل، أكثر من 35 ألف شخص، وحالة 317 منهم توصف بالخطيرة، بينهم 104 يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي.

وتوفي من جراء الوباء منذ بدء انتشاره 473 مريضاً بفيروس (كورونا)، فيما أجري أمس 12 ألف فحص لتشخيص الداء.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أنهى أكثر من 14 ألف شخص فترة الحجر الصحي، غالبيتهم مرضى خلال الأيام الخمسة الأخيرة بعد تصنيفهم كمتعافين، وذلك تماشياً مع قرار وزارة الصحة تقصير مدة الحجر. 

وأفيد، أن هذه المعطيات صدرت عن صناديق المرضى، كون الوزارة لم تكمل بعد عملية إدخال البيانات.

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