"الاقتصاد" بغزة تُصدر تصريحاً بخصوص أسعار الدولار "الأبيض والأزرق"



وأضافت في تصريح صحفي: أن هناك حملات تفتيشية تجري الآن، وستستمر إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك على محلات الصرافة وتجار العملة، ومن لا يلتزم سيعرض نفسه للمساءلة.



وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين لقرارات الوزارة المتعلقة بمساواة الدولار وصرف الحوالات المالية، وتعليق ورقة الوزارة داخل محال الصرافة.



وتابعت: "وصلنا شكاوى من المواطنين بوجود تلاعب في عمليات الصرف من قبل محال الصرافة والبنوك وتجار العملة وجاري التعامل معهم بشكل قانوني"، مطالبة محال الصرافة وتجار العملة والبنوك الالتزام بقرارات الوزارة.



وقالت "الاقتصاد": في حال مخالفة مكاتب الصرافة والبنوك، يرجي التقدم بشكوى فورية للوزارة عبر الرقم المجاني 1800112233.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الاثنين: إنها تتابع الوضع الميداني على الأرض، بخصوص أسعار الدولار "الأبيض والأزرق" وعدم التمييز بينهما.