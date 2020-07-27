الهباش يُدين جريمة إحراق مسجد البيرة ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دان الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الجريمة الإرهابية، التي نفذتها عصابات المستوطنين الإسرائيليين، بحق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة، صباح اليوم، ومحاولة إحراقه وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه.



وأكد قاضي القضاة في بيان صحفي، أن جريمة الاعتداء على بيوت الله، تؤكد على الوجه الإرهابي والعنصري لحكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، التي ترعى وتحمي وتساند هذه المجموعات الإرهابية، التي تنفذ اعتداءاتها بشكل شبه يومي بحق البشر والحجر والشجر، ولم تسلم منهم حتى بيوت الله سبحانه وتعالى.



وحمل الهباش حكومة الاحتلال وجيشها المسؤولية عن نتيجة استمرار هذه الاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، وبحماية كاملة من جيش الاحتلال، مضيفاً أن اليمين المتطرف في دولة الاحتلال يجر المنطقة والعالم إلى أتون الحرب الدينية التي لن يسلم منها أحد، ولن تكون نتائجها الكارثية سيئة على الفلسطينيين وحدهم، ولكن سيدفع ثمنها الجميع دماراً وهلاكاً ودماءً وأرواحاً.



وفي ذات السياق، وجه قاضي قضاة فلسطين، دعوة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، والقادرين على الوصول إلى باحات الحرم القدسي الشريف إلى الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة، والذي يصادف يوم الخميس المقبل والدفاع عن المسجد، وذلك عقب دعوات، أطلقتها المجموعات اليمينية المتطرفة؛ لتنفيذ اقتحامات واسعة وبأعداد كبيرة في ذلك اليوم للمسجد الأقصى المبارك.



وأكد الهباش، أن المسجد الأقصى المبارك، سيبقى تحت السيادة الإسلامية، ولن تمر مخططات دولة الاحتلال المتعددة والمتواصلة لتقسيمه زمانياً ومكانياً بظل انشغال العالم بأزمة جائحة (كورونا)، مؤكداً أن المرابطين في مدينة القدس، ومن يساندهم من المدن الأخرى، سيكونون رأس الحربة في الدفاع عن الحرم القدسي الشريف وحمايته.