نقابة الموظفين: موظفو غزة الحكوميون سيتقاضون 37.5% من قيمة رواتبهم الأساسية





وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الـ 50% بحد أدني 1750 شيكل المُعلن عن صرفها من رواتب الموظفين تمثل 37.5% من راتب الـ 100% للموظفين بالقطاع، في حين أن الموظفين يتقاضون منذ عدة سنوات 75% من أصل 100%.





وأضاف المصري: "نطالب الحكومة الفلسطينية بالمساواة في صرف رواتب الموظفين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث تصرف نفس النسبة للمحافظات الشمالية والجنوبية"، مشدداً على ضرورة إلغاء التقاعد المالي المقرر منذ عام 2017.





وأكد المصري، أن قرار إلغاء التقاعد المالي، يجب أن يرافقه استيفاء جميع المستحقات المالية والإدارية، مطالباً بصرف راتب شهر آذار/ مارس من عام 2018.

وشدد المصري، أن المطالبات تأتي نظراً لزيادة الأعباء المالية على الموظفين الحكوميين، والتي تتعلق بموسم الأعياد والمدارس والجامعات.

خاص دنيا الوطنقال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري: إن الموظفين في قطاع غزة، سيتقاضون 37.5% من قيمة الراتب الأساسي عن الشهر الجاري.