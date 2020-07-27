"الجهاد": حرق المسجد بالبيرة إرهاب منظم وامتداد لما يجري بالأقصى من عدوان





وصرح مسؤول المكتب الإعلامي للحركة، دواد شهاب في تصريح نقله موقع (الجهاد الإسلامي) ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ليست هذه المرة الأولى التي يمارس المستوطنون هذا الاٍرهاب بحق المساجد.





وأضاف: "هذا إرهاب منظم، وهو امتداد لما يجري في المسجد الأقصى من عدوان وحريق لا يزال مشتعلاً بفعل التحريض الصهيوني الحاقد، الذي ترعاه حكومة الاحتلال، وتسانده الإدارة الأمريكية، وسفيرها الصهيوني فريدمان".



وشدد على أن هذه "الجريمة الإرهابية تشكل تعديّا خطيراً يمس عقيدة المسلمين في هذه الأشهر الحُرُم، وفي أيام مباركة لها فضلها ومكانتها في ديننا وعقيدتنا، وهي صفعة في وجوه كل من يدعون إلى التعايش والتسامح مع الصهاينة المجرمين والحاقدين".



وأضاف: أن حركة الجهاد الإسلامي، تؤكد على ضرورة حماية المساجد والتصدي للمستوطنين، وهذا واجب لا يتم الا من خلال المقاومة والمواجهة المباشرة، فالمقاومة حق مشروع دفاعاً عن النفس والأرض والمقدسات.



وتابع شهاب: أن هذا "الحادث الإرهابي بحق مسجد من مساجد فلسطين، يذكرنا بالجرائم والحرائق التي لن تنساها الذاكرة، ومنها الحريق الذي استهدف آل دوابشة، والطفل أبو خضير، وكل الشهداء، الذين ارتقوا بفعل جرائم المستوطنين الغاصبين، ويجعلنا كذلك نستحضر جرائم المستوطنين بحق المزارعين وبحق العمال، الأمر الذي يستدعي الوقوف صفاً واحداً في تنظيم العمل الشعبي المقاوم كنهج مستمر للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، على قيام مستوطنين، بإحراق مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة.