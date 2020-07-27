وزير إسرائيلي: قضية ضم أراضٍ فلسطينية غير مطروحة حالياً على جدول الأعمال

قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوعاز هندل، اليوم الاثنين: إن قضية ضم أراضٍ فلسطينية غير مطروحة حالياً على جدول الأعمال.



وأضاف في تصريحات إذاعية: أن الكل بات يعي "أننا نواجه حالياً أزمة اقتصادية جمة، وأن الشغل الشاغل حالياً في ظل الموجة الثانية من (كورونا) هو عدد العاطلين عن العمل، والقضايا الملحة الأخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ورأى الوزير، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لا يصب في مصلحة إسرائيل، قائلاً: إنه من الصواب الحفاظ على حكومة مستقرة، مضيفاً أنه لن ينضم إلى حكومة ضائقة برئاسة (ليكود) في حال أقدم نتنياهو على تبكير الانتخابات.



يأتي ذلك، في الوقت الذي عرض فيه وزراء ونواب من كتلة (أزرق أبيض)، على رئيس الحزب، بيني غانتس التنازل عن مطلبه إقرار ميزانية عامة للدولة لمدة عامين، والمطالبة بدلاً من ذلك بنقل المسؤولية عن مكافحة (كورونا) إلى وزارة الجيش.



ووفق (مكان)، فإن هؤلاء يمارسون الضغوط على غانتس تفادياً لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذريعة لحل (كنيست) والذهاب إلى انتخابات عامة.

رام الله - دنيا الوطن