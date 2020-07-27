الخارجية تُدين إرهاب دولة الاحتلال الذي ضرب مسجد الإحسان بالبيرة



وقالت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "ننظر بخطورة بالغة لاستهداف المستوطنين لدور العبادة في قلب مدينة البيرة، ونحمل الحكومة الإسرائيلية، ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن جميع الاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وممتلكات المواطنين ومزارعهم ومساجدهم وكنائسهم، في دعوة إسرائيلية صريحة وممنهجة للحرب الدينية، لإخفاء وجود الاحتلال الإسرائيلي، وتغيير طابع الصراع من سياسي إلى ديني".





وأضافت: "كما أنها دعوة إسرائيلية رسمية؛ لنشر حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار؛ لمواصلة تهرب الجانب الإسرائيلي من استحقاقات المفاوضات، وعملية السلام، وساتر دخاني أيضاً لتمرير المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، وفي مقدمتها تنفيذ قرار الضم".



وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، وتطالب الدول كافة، بوضع عصابات المستوطنين الإرهابية، بما فيها عصابات تدفيع الثمن، وشبيبة التلال على قوام الإرهاب لديها، ومنعها من دخول أراضيها.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية على إحراق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة، وقيامهم بخط شعارات عنصرية معادية على جدرانه، فجر هذا اليوم الاثنين، معتبرة أن هذا الاعتداء العنصري الآثم، يعبر عن همجية الاحتلال، ومليشيات مستوطنيه الإرهابية، خاصة في ظل جائحة (كورونا).