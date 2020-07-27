"التنمية" بغزة تُعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة





وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، عبر حسابها على (فيسبوك): إن الصرف، سيكون حسب ما يصدر عن بنك البريد، من آلية لتوزيع الأسماء، حسب الأحرف الأبجدية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الآلية.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل، صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، بجميع فروع بنك البريد في القطاع.