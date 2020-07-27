"التنمية" بغزة تُعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل، صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، بجميع فروع بنك البريد في القطاع.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل، صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، بجميع فروع بنك البريد في القطاع.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، عبر حسابها على (فيسبوك): إن الصرف، سيكون حسب ما يصدر عن بنك البريد، من آلية لتوزيع الأسماء، حسب الأحرف الأبجدية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الآلية.
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