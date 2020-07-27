إصابة العشرات بالاختناق واعتقال أسير محرر بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أصيب العشرات بحالات اختناق، اليوم الاثنين، فيما أصيب أمين سر حركة (فتح)، رازي غنام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جبع، جنوب جنين، فيما تم اعتقال أسير محرر.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الأسير المحرر، عمارة عبد اللطيف فشافشة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات، اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، مشيرة إلى أن غنام، أصيب برضوض، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطن