قوات الاحتلال تستولي على معدات تعبيد أحد شوارع "عصيرة القبلية" جنوب نابلس

عصيرة القبلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على معدات وآليات، أثناء عملها بتأهيل وتعبيد أحد شوارع قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الشمالية من القرية، واحتجزت عدداً من العاملين والمشرفين على مشروع تأهيل وتعبيد أحد شوارعها، في منطقة وادي الشام، واستولت على معدات، تعود ملكيتها لإحدى الشركات.



وأضاف: أن قوات الاحتلال، احتجزت عدداً من أصحاب الأراضي والمواطنين، واستولت على هواتفهم المحمولة، قبل الاستيلاء على المعدات وسحبها إلى البؤرة الاستيطانية (جلعاد).