شاهد.. اشتية: إجراءات العيد تُعلن اليوم والاتفاق على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات





وجدد اشتية، رفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة، وقال: "مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال، ولن نسمح له بابتزازنا، لذا لن نتسلم المقاصة عن الشهر الجاري".



وأعرب عن أمنيته "على إخواني الموظفين، الصبر والصمود، مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء، أنا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم، سوف نعبر هذا المنحنى، ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم".





وأعرب عن أمنيته "على إخواني الموظفين، الصبر والصمود، مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء، أنا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم، سوف نعبر هذا المنحنى، ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن مجلس الوزراء، ولجنة الطوارئ العليا، يناقشان اليوم، إجراءات عيد الأضحى المبارك، وصلاة العيد، وسيتم الإعلان عنها مساء اليوم.وأضاف في كلمة مسجلة، نشرت عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): أنه تم الاتفاق مع محافظ سلطة النقد، على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة، لن يخصم أي مبلغ (سواء دفعات قروض أو غرامات) من الراتب، الذي سيصرف اليوم وغداً.وتابع: تسلمت أمس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد، الهيئة أحالت مؤخراً 95 ملف فساد إلى النائب العام، وهذا جهد كبير نحو مؤسسات وطنية شفافة وذات مصداقية.وقال اشتية: إن ما حدث في نابلس أمس الأول مؤسف، ونترحم على الفقيد عماد الدين دويكات، سنتابع مع لجنة التحقيق التي شكلناها، بتوجيهات الرئيس، وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤوليةوتابع رئيس الوزراء: شهدنا أيضاً أمس مقتل شابين بريئين إثر خلافات عائلية، وجرى تخريب لبعض الممتلكات، وهذا امر مقلق جداً بالنسبة لنا، وقد وجهنا قوى الأمن الفلسطينية، أن تتابع هذه القضايا، وأدعو أهلنا في القدس إلى الاحتكام للعقل والمسؤولية.ودان اشتية، جريمة المستعمرين بحرق مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة، وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد فجر اليوم، هذا فعل إجرامي وعنصري، نحمل دولة الاحتلال مسؤوليته، ومسؤولية انفلات المستوطنين، وعنفهم المتزايد.وأكد "موقفنا الواضح الرافض لخطط الضم الإسرائيلية، وعليه مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال، وبناء عليه؛ لن نسمح لهذا الاحتلال أن يبتزنا، وعليه لن نأخذ المقاصة لهذا الشهر".