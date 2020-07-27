المفتي العام يؤكد على ضرورة الذود عن المسجد الأقصى بشد الرحال إليه





وبين أن دعوات المتطرفين والمستوطنين اليهود لاقتحام المسجد الاقصى المبارك يوم الخميس القادم هي دعوات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع، وأضاف: الخطب جلل، وأن سلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتحمل عواقب هذه الجرائم التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله.





ودعا حسين أبناء شعبنا بتكثيف وجودهم وحضورهم في المسجد الأقصى وهو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من رواده، ضمن مسلسل واضح لتهويد القدس والاستيلاء على مسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.



ودعا الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية. والتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.



رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك- كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك أن يتحركوا إليهما من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم.